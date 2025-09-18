Acidente entre caminhões na TO-010 (Matheus Dias/TV Anhanguera)\nUm motorista de 60 anos morreu após um acidente entre dois caminhões na rodovia TO-010, no trecho que liga Palmas a Lajeado. O outro condutor ficou gravemente ferido e teve uma das pernas amputadas, conforme apurado pela TV Anhanguera no local.\nO acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (18), no km 23. O trecho ficou interditado e gerou congestionamento de cerca de 2,5 km. Uma das pistas está sendo liberada pela Polícia Militar e o trânsito deve seguir no sistema pare e siga.\nFamília morre em acidente nas férias e irmã de vítima desabafa: 'Estamos desolados'\nCasal e filha bebê de Gurupi morrem em trágico acidente na GO-164\n'Minha felicidade foi embora', diz mãe de estagiário da Defensoria morto após acidente em Palmas\n-Congestionamento TO-010 (1.3314151)