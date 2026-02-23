Um motociclista de 51 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na BR-242, em Gurupi, na região sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava em uma moto e houve uma colisão frontal com um carro de passeio.\nO acidente aconteceu no km 378 da rodovia, por volta das 18h deste domingo (22). A vítima foi identificada como Clay de Freitas Borges, que morreu ainda no local.\nA PRF informou que o Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia do município também estiveram no local e recolheram o corpo do motociclista.\nDois morrem após colisão entre moto e caminhonete na BR-226, em Palmeiras do Tocantins\nAvião é apreendido após piloto ser flagrado com droga e folhas de coca\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o corpo passou por exames de necropsia e foi liberado para a família logo em seguida.