-Fogo em caminhões na BR-153 (1.3431907)\nUm acidente envolvendo duas carretas interdita totalmente a BR-153, em Colinas do Tocantins, na manhã deste sábado (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente no km 238 da rodovia e pegaram fogo após o impacto.\nImagens que circulam nas redes sociais mostram os caminhões em chamas e uma intensa fumaça sobre a pista na região norte do estado (veja vídeo acima).\nMotociclista de 22 anos morre em acidente com caminhão na BR-010, em Porto Nacional\nVídeo mostra momento em que caminhão despenca de ribanceira e deixa trabalhador morto na Serra de Taquaruçu\nMotociclista de aplicativo morre em acidente quando ia assistir ao jogo do Brasil; vídeo\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), duas pessoas morreram na ocorrência. Os corpos tiveram encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames periciais para identificação oficial, devido às condições em que foram encontrados.