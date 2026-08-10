Um acidente envolvendo uma van que transportava trabalhadores deixou ao menos quatro pessoas mortas e outras 11 feridas na manhã desta segunda-feira (10), na TO-130, entre Ponte Alta do Tocantins e Santa Tereza do Tocantins, no leste do estado. As informações iniciais são da Prefeitura de Ponte Alta.\nEstado tem fim de semana de violência nas estradas com pelo menos 5 mortos e 6 feridos\nCaso Gustavo: Entenda quais os próximos passos da investigação\nSegundo o município, os feridos foram socorridas e encaminhados para um Hospital de Pequeno Porte de Ponte Alta. Uma equipe médica foi acionada para atender as vítimas. As circunstâncias do acidente e a identificação dos mortos ainda não foram divulgadas.\nSegundo a prefeitura, as vítimas são funcionários de uma empresa de energia elétrica que estão trabalhando na cidade. O nome da empresa não foi informado.