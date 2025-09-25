-Acidente em Guaraí (1.3316929)\nO motorista de um carro morreu nesta quinta-feira (25) após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão na BR-153, em Guaraí, na região centro-norte do estado. Ele foi identificado como Sacha Cavalcante Barroca, de 48 anos, e faria aniversário nesta sexta-feira (26).\nO acidente aconteceu por volta de meia-noite, no quilômetro 334 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi socorrido com vida e levado entrada ao hospital, mas não resistiu. A causa da morte não foi informada.\nImagens de uma câmera de segurança, cedidas pela página Guaraí Notícias, mostram o momento em que o carro da vítima, que trafegava por uma rua, virou à esquerda para entrar na BR-153 e bateu em um caminhão que passava pela rodovia.\nO carro foi arrastado por alguns metros até o caminhão parar completamente. Após a batida, Sacha Barroca ainda conseguiu manobrar o veículo. Depois, ele foi socorrido e levado ao hospital.