O acampamento do casal Marynara Marinari e Deivisteu Marinari, no Rio Araguaia, impressionou ao mostrar como tomar banho quente. A psicóloga e o pintor automotivo são de Goiânia e passaram o feriado Corpus Christi em Aruanã, no noroeste de Goiás. Segundo ela, o marido criou um sistema que bombeia e aquece a água (assista acima).\nNo vídeo postado nas redes sociais, a psicóloga mostra o sistema que usa mangueiras de jardim: uma saindo do rio e outra que é ligada à ducha. Segundo ela, tudo é abastecido por placas de energia solar que permitem ainda que haja luz em toda a barraca, com lâmpadas e até carregadores de celular.\nMarynara contou ao g1 que toda a ideia partiu do marido por causa de uma necessidade: ela disse que não consegue dormir sem tomar banho e, à noite, a água do rio é muito fria, além do perigo das arraias.