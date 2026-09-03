Um morador de Palmas recebeu multa de R$ 72.450 por abandonar dez cães, entre eles uma cadela lactante e nove filhotes recém-nascidos, em uma área isolada do Parque Cesamar. A penalidade administrativa, publicada no Diário Oficial do Município, foi confirmada pela Comissão Permanente da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Sebem), que julgou o auto de infração.\nO Jornal do Tocantins tenta confirmar a identidade do responsável pela infração e quem faz sua defesa. O espaço permanece aberto para manifestação.\nConforme o extrato divulgado no Diário Oficial nº 4.024, o processo administrativo apurou o caso com base no Auto de Infração nº 00728/2025. A infração recebeu enquadramento na Lei Municipal nº 3.174/2025, legislação que tipifica condutas de maus-tratos e estabelece sanção de até 1,5 mil Unidades Fiscais de Palmas (UFIPs) por cada animal atingido.