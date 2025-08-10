O inquérito civil iniciado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) sobre o abandono de um bem público milionário em Porto Nacional agora é de competência federal. Isso porque, mesmo diante da denúncia de riscos à saúde pública e à segurança da comunidade, e que o imóvel esteja sob a cessão de uso gratuito à prefeitura, o interesse do bem permanece com a União, por isso o caso passou a ser do Ministério Público Federal (MPF).\nNesse contexto, a 5ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional entendeu que a investigação sobre o local onde funcionava o antigo prédio da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) e da Superintendência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) é de atribuição federal, e decidiu renunciar à responsabilidade.\nPortanto, as questões levantadas na representação, que envolvem a suposta má conservação, o risco ambiental por suposta contaminação, e o uso inadequado de um imóvel de propriedade da União, ainda que cedido ao Município, demandam a atuação do órgão ministerial com atribuição federal", escreveu o promotor Luiz Antônio Francisco Pinto na decisão de declínio.