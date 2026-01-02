Ministério Público orienta que a posse responsável é um dever permanente (Lidiane Moreira/Dicom MPTO)\nO período de férias acende um alerta para o aumento dos casos de abandono e maus-tratos a animais no estado. Diante deste cenário, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) reforça que abandonar, ferir ou submeter animais a sofrimento configura crime e exige denúncia.\nNesta época do ano, a presença de animais soltos nas ruas evidencia um problema recorrente. Além de causar sofrimento aos bichos, a situação gera riscos à saúde pública e à segurança no trânsito.\nAtaque em Palmas exemplifica riscos\nUm episódio recente na capital ilustra a importância da responsabilidade na guarda de animais. Na Quadra 606 Sul, um pitbull atacou um idoso de 83 anos em via pública no momento em que a vítima desembarcava de um carro com a família. O idoso sofreu fratura exposta no braço e perdeu partes de três dedos em decorrência dos ferimentos.