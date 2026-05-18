Edição de 1988, retratando o Primeiro governando do Estado do Tocantins, Siqueira Campos (União do Tocantins) (Reprodução/Acervo JTo)\nEm comemoração ao aniversário de 47 anos do Jornal do Tocantins (JTo), celebrado em 18 de maio de 2026, apresentamos uma galeria com capas históricas que mostram o jornalismo tocantinense ao longo dessas quase cinco décadas.\n47 Anos do Jornal do Tocantins: Uma Trajetória em Capas\n1979: O Nascimento em Araguaína\nCapa da 1ª edição do JTo (Reprodução/Cedoc GJC)\nA edição nº 001, publicada em 18 de maio de 1979, marcou o início da trajetória do jornal com uma manchete histórica: a homologação do Aeroporto Regional de Araguaína, considerado um passo importante para o desenvolvimento econômico e a integração do então norte de Goiás.\nNa época, o periódico circulava semanalmente e nasceu em um contexto em que a região ainda buscava maior representatividade política, econômica e social. Quase uma década antes da criação do estado do Tocantins, em 1988, o jornal já acompanhava de perto os principais acontecimentos da região, registrando transformações urbanas, disputas políticas, crescimento das cidades e demandas da população local.