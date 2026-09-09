O 2º tenente da Polícia Militar do Tocantins Edmar Silva de Araújo, de 44 anos, morreu após um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na BR-153, em Fátima, na região sul do estado, nesta terça-feira (8).\nSegundo a Polícia Militar (PM), uma equipe prestou apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante o atendimento da ocorrência. Os policiais auxiliaram na sinalização da rodovia, na preservação da área e no controle do trânsito enquanto os órgãos responsáveis realizavam os procedimentos no local.\nEdmar, que integrava o efetivo da ativa da PMTO, morreu ainda no local do acidente. Uma equipe de saúde constatou o óbito.\nPolicial militar investigado por violência doméstica no TO: veja o que já se sabe sobre o caso\nPM é preso após esposa ser encontrada morta com tiro na cabeça dentro de casa