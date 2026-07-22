A população mundial em situação de fome diminuiu pelo terceiro ano consecutivo e baixou, em 2025, a 645 milhões de pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). O número representa uma redução de quase 14 milhões de pessoas que sofreram com fome, em comparação a 2024, e 43 milhões, em comparação a 2022. As informações constam no relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026, elaborado por cinco instituições: a própria Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO); o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida); a Organização Mundial da Saúde (OMS); o Programa Mundial de Alimentos (PMA); e, por fim, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).\nA avaliação da fome global calcula que 7,8% da população mundial sofreu de fome em 2025. Em 2026, este índice era de 8,6%, porcentual que caiu para 8,1%, em 2024. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (21), na sede da FAO, em Roma (Itália), durante a 30ª Sessão do Comitê de Agricultura da organização.