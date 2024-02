Redação Jornal do Tocantins

O acidente de um carro que bateu em um poste de energia elétrica causou um curto circuito nos fios na madrugada desta quinta-feira, 23, por volta de 1h, na quadra 1.006, na região sul de Palmas.

Nos vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver um carro, modelo Fiat Mobi, de cor branca, com a frente danificada pela batida e o poste curvado, aparentemente prestes a cair. Nas imagens também se vê o momento exato do curto circuito e as pessoas correndo assustadas.

Em nota, a distribuidora de energia elétrica confirmou a batida e informou que após ser acionada enviou equipes imediatamente ao local para realizar os procedimentos de segurança necessários.

Segundo a empresa, eletricistas trabalharam até às 02h30 quando conseguiram restabelecer a energia para os clientes afetados. A Energisa não informou o número de casas que ficaram sem luz.

A companhia também alertou sobre a importância de nunca se aproximar de locais onde ocorreram acidentes com postes de energia elétrica. De acordo com a concessionária, quando o veículo oferecer segurança, os ocupantes devem aguardar o resgate dentro do automóvel e evitar qualquer contato ou aproximação dos cabos de energia.

Acidente com postes

De acordo com a Energisa, no final de semana do carnaval deste ano, aconteceram 20 batidas de veículos em postes de energia elétrica. Em 2023 houve uma média de quase um poste derrubado por dia em todo o estado.